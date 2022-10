Raven van Dorst ontvangt de Jillis Bruggeman-penning en Jandino Asporaat gaat op road trip naar Parijs

Raven van Dorst mocht dinsdagavond de Jillis Bruggeman penning in ontvangst nemen. De penning is in het leven geroepen door de Gemeente Schiedam en wordt uitgereikt aan een organisatie over persoon die strijdt tegen discriminatie of vervolging op basis van seksuele identiteit, in Nederland of daarbuiten. ,,Totdat iedereen vrij is, is niemand vrij”, schrijft Van Dorst bij de Instagram-foto van de uitreiking.