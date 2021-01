‘Rebelz’ restaurant verzet zich tegen faillissement

Nieuwe aflevering in politieke soap Barend­recht: PvdA valt uiteen

13:17 Een breuk in de PvdA-fractie voegt weer een nieuw hoofdstuk toe aan het roerige politieke tij in Barendrecht. Fractievoorzitter Winnie Hofland is maandag per direct uit de partij gestapt. ‘Interne persoonlijke conflicten’ bij de sociaaldemocraten (twee zetels) maken dat ze als zelfstandige fractie verdergaat in de raad.