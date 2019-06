Recensent maakt gehakt van Den Blijker’s Oosterscheldekreeft, maar ‘Goud’ zit vanavond toch bomvol

Niet verdrietig, wel stomverbaasd is Herman den Blijker over de vernietigende recensie van zijn restaurant Goud in de Volkskrant. De sterrenchef die op tv menig gemankeerd restauranthouder de oren wast, kreeg dit weekend zelf een flinke schrobbering.

Na een weinig vleiende recensie in het NRC in april, kwam dit weekend ook Volkskrantrecensent Hiske Versprille superlatieven tekort om haar teleurstelling te uiten over restaurant Goud aan de Lloydstraat in Rotterdam-West. Behalve de decoratie (nepgoud, nepplanten) en het publiek (mannen met dikke horloges) moeten ook het bedienend personeel (‘een ober die ons vanaf het moment dat we binnenkwamen al het gevoel geeft dat onze aanwezigheid hem eigenlijk een beetje ontrieft’) en vooral de gerechten het ontgelden: ,,Twee eetlepels slecht aangemaakte, gehakte tomaat voor € 13,50 serveren: sommige mensen durven echt álles.” De Oosterscheldekreeft blijkt een gerecht met overwegend rivierkreeftjes.

Over de verklaring van de ober, die gezegd zou hebben dat Ooserscheldekreeft op het moment van het bezoek erg duur was, schrijft ze vilein: ‘Wilt u deze Ferrari kopen voor 5 duizend euro?’ ‘Maar dit is een Kia Picanto met een My Little Pony-sticker erop!’ ‘Mevrouwtje, weet u wel wat een Ferrari kóst?’

,,Hier is ongetwijfeld iets misgegaan", zegt Den Blijker, die het artikel verder erg ‘op de man gespeeld’ vindt. Hoe de geschiedenis met de kreeft heeft kunnen gebeuren blijft gissen ,,Mogelijk heeft een van de koks in de haast het verkeerde ingrediënt gepakt.”

Een 5- is zijn restaurant zeker niet waard, vindt hij ,,Natuurlijk gaat er weleens wat mis, maar in het beeld dat de journalist schetst herkennen we ons helemaal niet, en wat belangrijker is: onze klanten ook niet.” Volgens Den Bijker regent het steunbetuigingen van zijn vaste clientèle. ,,Ik vind het wel heel naar voor de jongens in de keuken, die veertig tot tachtig uur in de week het beste van zichzelf geven. Dat je met zo'n stuk mensen pijn kunt doen, realiseer de journaliste zich niet.”

Den Blijker is overigens niet de enige die de toorn van de recensent over zich uitgestort kreeg. Restaurant Hard&Ziel van Pascal Jakobsen, leadzanger en gitarist van de Zeeuwse band Blof werd kort geleden beoordeeld met een vernietigende 4. Het restaurant kreeg toen opvallend veel steun op social media, negatieve reacties betroffen vooral de recensent.