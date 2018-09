Rechtbank buigt zich over modemhackers

De verdachten zijn Remko van D. (37) die als ‘spin in het web’ wordt beschouwd. Een andere Rotterdammer – de 42-jarige Abdel F. – en een Amsterdammer - de 30-jarige Armano L. - zouden die illegale 'kloonmodems' hebben geleverd of geïnstalleerd bij hun klanten. De zaak kwam aan het rollen na een tip uit Canada in mei 2017. Daar waren zulke kloonmodems ingezet voor digitale aanvallen van grote netwerken.