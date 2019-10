Rechtbank doet uitspraak in zaak-Mona Baartmans. Welke straf krijgt zoon Ton L.?

Ondernemen zit Rotterdam in het bloed; nergens zoveel jonge starters als hier

12:17 Het aantal jonge starters dat in Rotterdam een onderneming begint, ligt opvallend hoger dan in de rest van Nederland. Wel 40 procent van de inschrijvingen in de havenstad komt van mensen tussen de 25 en 34 jaar, meldt de Kamer van Koophandel (KvK). In de rest van het land is dat 32 procent.