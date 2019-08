Rechtbank geeft duidelijkheid: Vrijgesproken verdachte is niet degene die agent verwondde

De man die ervan verdacht werd de Rotterdamse agent Wim Rietveldt te hebben mishandeld, is vrijgesproken, omdat hij waarschijnlijk niet degene is die hem heeft verwond. Het vonnis leidde vorige week tot grote verontwaardiging.

Vorige week vrijdag ontstond ophef nadat Rietveldt zelf in een tweet vertelde dat de verdachte was vrijgesproken. ,,Twee weken geleden schopte een verdachte mij een gekneusde nier en stond ik bloed te plassen. Verdachte was vandaag gedagvaard. De rechtbank vond dat mijn aangifte wat onduidelijk was. Zodoende werd verdachte vrijgesproken.”

Rietveldt kreeg veel bijval van publiek op sociale media, het Openbaar Ministerie kondigde daags na de uitspraak aan in beroep te gaan, minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie nodigde Rietveldt uit om bij hem langs te komen, PVV-leider Geert Wilders liet zich ontvallen dat hij ‘de rechterlijke macht in dit land behoorlijk ziek’ vindt.

Vandaag publiceerde de rechtbank Rotterdam het veelbesproken vonnis. De politierechter schrijft daarin dat er twijfel bestaat of Rietveldt gewond is geraakt door de trap van de verdachte. ,,Het ligt veel meer voor de hand dat deze gevolgen zijn veroorzaakt door de medeverdachte.”

Vorige week vertelde Rietveldt dat hij zich - toen hij het proces verbaal maakte - niet meer zo goed voor de geest kon halen wat er precies gebeurd was. ,,Ik ben vooral afgegaan op wat collega’s hadden gezien. In eerste instantie dachten we dat de vriend die bewuste trap had gegeven, uit camerabeelden bleek het juist de eerste verdachte te zijn. Deze man, die dus daadwerkelijk heeft getrapt, moest vandaag voor de rechter komen. Maar vanwege de eerdere ‘vergissing’ heeft de rechter hem vrijgesproken. Ik vind dat echt heel erg raar.‘’

De feiten liggen net iets anders, blijkt uit het vonnis. De man die is vrijgesproken, heeft wel een trappende beweging gemaakt, maar die was richting de buik van de agent. De medeverdachte heeft Rietveldt wél op zijn rug geschopt en geslagen. Die man is nog niet voor de rechter geweest. Het Openbaar Ministerie zegt desgevraagd dat nog niet is besloten of die man vervolgd wordt. Het OM gaat in ieder geval wel in hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter.

Dat de man is vrijgesproken terwijl hij wel degelijk betrokken was bij het geweld komt door de tenlastelegging, de omschrijving van de feiten waarvan iemand wordt verdacht die door het Openbaar Ministerie wordt geformuleerd. De rechter legt het zo uit: ,,Hem is niet ten laste gelegd dat hij het feit samen met de medeverdachte heeft gepleegd. In die gevallen kan letsel of pijn waarvan vaststaat dat dit is veroorzaakt door het strafbare feit, aan beiden worden toegerekend. Nu zal buiten redelijke twijfel moeten worden vastgesteld dat de door de verdachte gepleegde geweldshandelingen hebben geleid tot het beschreven letsel en pijn.”

Quote Het ligt veel meer voor de hand dat deze gevolgen zijn veroor­zaakt door de medever­dach­te Politierechter En dat bewijs is er simpelweg niet. ,,Je kunt niet veroordeeld worden voor iets wat je niet hebt gedaan”, licht de persrechter van de Rotterdamse rechtbank toe. Er is bovendien niet vast komen te staan dat er sprake was van ‘zwaar lichamelijk letsel’, zoals de verdachte aanvankelijk ten last was gelegd. Uit medische informatie bleek bijvoorbeeld dat Rietveldt zijn functie kon blijven uitoefenen, al was dat achter het bureau. Een uroloog stelde een dag later ‘geen bijzonderheden’ vast aan de nier van de agent.

Het incident waarbij Rietveldt gewond raakte, speelde zich af op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De agent sprak een man aan die achter het stuur van een auto zat met een ballon lachgas aan zijn lippen. Hij legde hem een rijverbod op, waarna een discussie ontstond. Rietveldt probeerde de autosleutels uit het contact te halen, de man probeerde dat te voorkomen. Rietveldt greep hem vast, de man probeerde zich los te trekken, Rietveldt sloeg met zijn wapenstok. Een bekende van de bestuurder bemoeide zich ermee en er ontstond een worsteling tussen de drie mannen.

Zorgvuldig

Het duurde drie dagen om het vonnis alsnog te publiceren. ,,De politierechter vonnist altijd mondeling”, legt de persrechter van de rechtbank Rotterdam uit. ,,In verband met de commotie is er nu voor gekozen om het vonnis alsnog uit te schrijven. Het is maandag op schrift gesteld en dinsdag nog een keer gecontroleerd. Het duurde een paar dagen omdat de politierechter hier niet voor vrijgemaakt kon worden. Die had andere werkzaamheden.”

Het is mogelijk dat de verdachte in hoger beroep alsnog veroordeeld wordt. Het Openbaar Ministerie kan het gerechtshof verzoeken om de tenlastelegging te wijzigen. Het OM wilde woensdag niet vertellen of dat ook gaat gebeuren.