Rechtenfaculteit betreurt 99 afgekeurde tentamens door haperende anti-spieksoftware: 'Het kon niet anders’

Grote fraudezaak Erasmus Universi­teit: tientallen studenten sjoemelden tijdens tentamens met hulp van app

2 september Tientallen studenten van de managementopleiding van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben tijdens de tentamens in juni en juli fraude gepleegd. Ze wisselden toetsantwoorden uit via een chatgroep van de mobiele app Viber. Sommige fraudeurs moeten nu mogelijk stoppen met hun opleiding. ‘Dit kan absoluut niet.’