Rechter buigt zich over dubbele 'prostitutiemoord'

Kruimel­dief dringt Marnix Gymnasium binnen voor frisdrank­au­to­maat

10:56 De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een insluiper aangehouden bij het Marnix Gymnasium in Rotterdam. De man had het niet gemunt op de dure spullen in de school maar sloeg zijn slag bij de frisdrankautomaat.