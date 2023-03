Rechter gelooft 14-jarige meisje over betaalde seks met hotelgast: anderhalf jaar celstraf

Rotterdam gaat niet voor sluiting luchthaven: plan voor stadspark en 10.000 woningen van de baan

Het voorstel om Rotterdam Airport te sluiten, en zo ruimte te maken voor 10.000 woningen en een groot park, is definitief van de baan. De coalitie ondersteunt het voorstel niet, hoewel D66 stiekem best enthousiast is.