Rechter maakt nabestaanden rapper Feis excuus voor steeds langer wachten op proces

Vanochtend heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat Silfano M. komende maand eindelijk in het Pieter Baan Centrum in Utrecht kan worden opgenomen voor onderzoek. Naar verwachting is de rapportage over het onderzoek medio juni klaar. ,,Dan komt de zomervakantie er nog tussen en zal de inhoudelijke behandeling in oktober moeten kunnen plaatsvinden’’, zei de officier van justitie.



De rechter legde de nabestaanden uit waarom het allemaal zo lang moet duren. ,,We willen dat in kaart wordt gebracht hoe de verdachte geestelijk in elkaar zit. U zal langer op de eis moeten wachten. Het is niet anders.’’