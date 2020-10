Rechter maakt straf bekend in zaak dodelijke schietpartij rapper Feis

Spijkenis­ser bedreigt jongen met vuurwapen bij verkoopaf­spraak

21 oktober Een 17-jarige Rotterdammer is dinsdag bedreigd met een vuurwapen bij het Samuel Mullerplein in de havenstad. Hij had een verkoopafspraak met twee andere mannen, maar die afspraak liep anders dan hij in gedachten had. De politie hield later een 22-jarige Spijkenisser als verdachte aan in Den Haag.