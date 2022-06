Rechter nu nog mild voor uithalers, maar: ‘Als u dit nog een keer flikt, gaat u de bak in’

De politierechter die vrijdag vijf uithaalzaken moet beoordelen, lijkt met de situatie in zijn maag te zitten. In februari stuurden zijn collega’s uithalers die voor het eerst gepakt waren nog zonder pardon de cel in. Illegaal op het haventerrein aanwezig? Drie maanden brommen. Over het hek waren geklommen of een valse toegangspas gebruikt? Een paar maanden erbij.