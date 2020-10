Rechter verbiedt uitzending documentaire over sushiketen Sumo

Wie is Chi Ho L., de man achter sushiketen Sumo en de miljoenen­frau­de?

29 juli Van straatjongen tot de ongekroonde sushikoning van Nederland. Chi Ho L., de oprichter van de restaurantketen Sumo, maakte all you can eat-sushi groot, maar staat nu terecht voor grootschalige belastingfraude. Toch wordt hij door Rotterdamse Chinezen nog altijd op handen gedragen. Wie is de gevallen golden boy uit Rotterdam-West?