Rechter: verdachte insulinemoorden aanwezig bij rechtszaak

Architect Dick van Maaren (94) van snelle marathon­par­koers in Rotterdam overleden

11:21 Voormalig technisch directeur Dick van Maaren van de Rotterdam Marathon is deze week op 94-jarige leeftijd overleden. De geboren Rotterdammer gold als de grote man achter het parkoers dat Rotterdam een geweldige reputatie opleverde. De Ethiopiër Belayneh Densamo (2.06.50) in 1988 en de Keniaanse Tegla Loroupe (2.20.47) in 1998 liepen onder zijn technische bewind een wereldrecord in de Maasstad.