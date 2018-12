Rechter vreesde nieuw misdrijf van Bekir E.

VIDEO Britt en ‘verras­sings­ba­by’ vanuit Egypte op weg naar huis

20 december Britt van Baarlen is met haar baby Yassin onderweg naar Nederland. Ze zaten vier maanden vast in Egypte, waar de moeder en haar jonge kind niet weg mochten omdat de vader van Yassin onbekend was. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is blij dat ze kerst kunnen vieren in Nederland.