Rechtszaak doodgereden motoragent van start: ‘We zijn onze Arno kwijt, alleen omdat hij volgteken gaf’

Hoe nabestaan­den truckdrama kracht putten uit hun geloof: ‘We voelen Zijn nabijheid’

In één klap drie gezinsleden en een ongeboren kleinkind verliezen. Wat zeg je als dominee tegen de nabestaanden van het truckdrama in het kerkelijke Zuidzijde? Na rampspoed blijkt dat mensen juist kracht putten uit hun geloof. ,,De Here heeft mij gedragen.”

11:43