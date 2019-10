Rechtszaak tegen ‘drugsgroothandel’ begint

Wat? Alweer een explosief uit het water gevist?

0:08 Even leek het erop dat voor de tweede keer binnen een dag een jeugdige magneetvisser een explosief uit de Rotterdamse wateren had gehengeld. Maar anders dan gisteren, toen de 12-jarige Rick een granaat uit het water bij de Aelbrechtskade viste, bleek het dit keer te gaan om een onderdeel uit een ventilator. De vondst werd gedaan door Tom (9) in een singel langs de Kastanjesingel in Schiebroek.