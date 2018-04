Reconstructie laatste uren van Orlando Boldewijn

Feyenoord koppelt seizoenkaart aan ov-reis of parkeerplek

12:15 Een seizoenkaart van Feyenoord wordt in de toekomst gekoppeld aan openbaar vervoer of een parkeerkaart. De bedoeling is dat supporters al in het seizoen 2019-2020 hun reis of parkeerplek moeten hebben geregeld bij de aanschaf van een nieuwe jaarkaart, zo staat in het vervoerscontract dat Feyenoord en de gemeente Rotterdam hebben gesloten.