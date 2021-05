Reconstructie van dé kwestie die Rotterdam al tien jaar in zijn greep houdt: waarom lukt het niet met het nieuwe Feyenoordstadion?

,,Hoezo moeten we doorgaan? We stoppen. Jullie kunnen toch tellen?” Wethouder Antoinette Laan kijkt verbijsterd naar de drie mannen in haar werkkamer op het Rotterdamse stadhuis. Het zijn Feyenoord-directeur Eric Gudde, stadionbaas Jan van Merwijk en clubcoryfee Gerard Kerkum. Ze kijken net zo verbijsterd terug.