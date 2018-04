Recordclaim tegen Joep van den Nieuwenhuyzen blijft overeind

Het hof in Den Haag moest zich uitspreken over de claim, omdat het OM die tussentijds heeft verhoogd. In eerste instantie had het OM becijferd dat Van den Nieuwenhuyzen 42 miljoen euro wijzer was geworden van de affaire. Later kwam het met 111 miljoen euro op de proppen. In eerste instantie werd die hogere claim door de rechtbank afgewezen, omdat dit om een nieuwe vordering zou gaan die dan buiten de termijn was ingediend. Het Hof oordeelt nu dat de nieuwe berekening geen nieuwe claim betreft, maar een aanpassing. De rechtszaak over de claim gaat door en het OM mag 111 miljoen euro eisen.