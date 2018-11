Rector Islamitische Universiteit op de vlucht

De rector van de Islamitische Universiteit van Europa in Rotterdam is voortvluchtig. Nedim B. hoort in voorarrest te zitten op verdenking van fraude en witwassen.

De 57-jarige Vlaardinger Nedim B. werd vorige maand opnieuw aangehouden voor de grote belastingfraudezaak die speelt bij ‘zijn’ Islamitische Universiteit van Europa. Zijn voorlopige hechtenis werd vrij snel opgeheven maar kort daarna werd besloten dat hij tóch de cel in moet. Toen was B. echter al verdwenen. Volgens Justitie heeft de rector Nederland verlaten. ,,We doen alles om hem in hechtenis te krijgen”, aldus een woordvoerder van het OM. Wat dat ‘alles’ is, wil zij niet zeggen.

Nedim B. speelt een centrale rol bij de Islamitische Universiteit van Europa én misschien bij alles wat daar de afgelopen twee jaar misging. Eerst werd miljoenenfraude ontdekt, toen nep-opleidingen in Nederland en het buitenland en de hbo-opleiding voor imams claimt ten onrechte academisch en universitair te zijn. Gisteren kondigde minister Ingrid van Engelshoven aan dat zij de erkenning van de school wil intrekken.

Toen rector Nedim B. in 2016 als bestuurder van de schoolstichting werd aangehouden op verdenking van de grote belastingzwendel, trad hij formeel terug en verloor hij zijn positie binnen de Islamitische Universiteit van Europa. Maar tot afgrijzen van de Onderwijsinspectie bleef hij betrokken. En dat terwijl hij dus al twee jaar verdachte is.

De inspectie is van mening dat een stichtingsbestuur een verdachte van zo’n beschuldiging zou moeten schorsen. ,,Het vertrouwen in deze persoon is mogelijk ook beschadigd bij een bredere kring zoals studenten, medewerkers en de maatschappij”, zo is te lezen in het dikke onderzoeksrapport dat gisteren openbaar werd.

‘Onmisbaar person’

De Islamitische Universiteit van Europa heeft in eerste instantie tegen de Onderwijsinspectie gezegd dat Nedim B. door docenten, studenten én de maatschappij wordt gezien als ‘spirituele leider’. Door al zijn kennis en ervaring is hij ‘een onmisbaar persoon voor de instelling’. Echter, kort daarna schrijft de onderwijsinstelling aan de Inspectie, in een reactie op het rapport, dat de rector inmiddels wél geschorst is en, hangende het FIOD-onderzoek, het pand niet mag betreden.

Dat is saillant want op de eigen, Turkstalige Facebookpagina publiceerde de Rotterdamse school staat dat ‘de rechter de aantijgingen tegen Nedim B. ongegrond heeft verklaard’. Er zou sprake zijn van ‘ongegronde beschuldigen van mensen met slechte bedoelingen’.

Maar de rechter heeft zich helemaal nog niet inhoudelijk uitgesproken over de fraudezaak. Wel is onlangs besloten dat Nedim B. zijn strafproces toch níet in vrijheid mag afwachten. Sindsdien ontbreekt dus van hem elk spoor.

De Islamitische Universiteit van Europa heeft gisteren niet gereageerd op vragen.