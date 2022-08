Reddingspoging mislukt, Pleinbios gaat definitief niet door: hoe kon het zo misgaan?

update Storing treinver­keer rond Rotterdam opgelost, treinen rijden weer volgens normale dienstrege­ling

Vanwege een systeemstoring was het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht zondagavond volledig ontregeld. Er reden urenlang geen treinen van en naar beide steden. Heel West-Nederland had last van de problemen. Kort na middernacht meldde de NS in de reisapp dat de storing verholpen is. Maandagochtend rijden de treinen weer volgens dienstregeling.

1 augustus