Registratie levenloos geboren baby’s eindelijk mogelijk: ‘Híj maakte ons papa en mama’

Na jaren lobbyen stemde de Eerste Kamer eind vorig jaar in met het wetsvoorstel waardoor ouders hun levenloos geboren kindje kunnen laten registreren. Voor veel ouders bleek het belangrijk: als deel van het rouwproces, maar ook omdat het kindje daarmee bestaansrecht krijgt. Honderden mensen in onze regio maken er gebruik van. Zo ook Beppy van der Vaart en Yvonne Vos - Van Remmerden. ,,Dit is de officiële bevestiging dat hij bij ons gezin hoort’’, zegt laatstgenoemde.