Reisschrijver Anika schreef een boek over Rotterdam: ‘Het is een bijna on-Nederlandse stad’

Wat anders dan De Zwaan siert de cover van het boek. Cappuccino in Rotterdam, De stad waar New York jaloers op is, staat eronder met witte letters in een groene balk, de kleuren van de stadsvlag. Her er der is er wat geschiedenis over de stad in het boek te vinden, maar het draait vooral om het verslag van Redhed en haar man Harrie. Na de zomer van 2020 deden zij een paar dagen Rotterdam aan waar dit boek dus een verslag van is.