Reizen met metro en bus wordt volgend jaar iets duurder

Reizigers die reizen met de RET en EBS (Voorne-Putten) in de regio Rotterdam betalen vanaf volgend jaar 15 eurocent per kilometer. Dat was 14,7 eurocent. In de regio Haaglanden is het openbaar vervoer duurder. Reizigers betalen daar vanaf volgend jaar 16,9 eurocent per kilometer, eveneens een verhoging van 0,3 eurocent. Deze prijs geldt ook voor reizigers van Metrolijn E voor beide richtingen op het traject Den Haag – Pijnacker-Zuid.