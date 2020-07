Rekenkamer pittig: 40 miljoen euro voor nieuw Feyenoordstadion rammelt, raad is ‘gedwongen’

Justitie eist taakstraf voor doodrijden kok Hotel New York. ‘Ik kan niet meer verder zonder mijn zoon’

15:31 De moeder van Leroy Bruggeman (24) had Vijash D. al vergeven. De dood van haar zoon op de kruising van de Brede Hilledijk en de Lombokstraat op 17 oktober 2018 in Rotterdam-Zuid moest een noodlottig ongeval zijn, bleek uit de twee gesprekken die ze met de automobilist voerde. Totdat uit het politieonderzoek bleek dat de 23-jarige verdachte 73 kilometer per uur had gereden net voordat hij de fietsende kok van Hotel New York doodreed. De officier van justitie eiste vandaag een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van één jaar vanwege schuld aan het ongeval.