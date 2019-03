Rekenkamer: Waterwerken nog altijd te hacken

Oud-politicus Hans Simons (71) overleden

14:12 Hans Simons is gisteren in zijn woonplaats Renesse overleden, dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was van 1982 tot 1989 wethouder in Rotterdam. Daarna werd hij staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Simons was 71 jaar.