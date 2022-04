Releasedatum van film over natuur in Rotterdamse haven uitgesteld tot oktober

Het is al de tweede keer dat de releasedatum van Wild Port of Europe vooruit wordt geschoven. De film, die de verrassende natuur in de Rotterdamse haven vastlegt, zou eigenlijk in het najaar van 2021 uitkomen. ,,In het afgelopen najaar hebben we april als releasedatum gecommuniceerd, daarna hebben we de afweging gemaakt om het verder uit te stellen’’, vertelt Melanie Kutzke van Veldkijker Films, een van de makers. ,,Omdat het in januari nog niet duidelijk was hoe het ging lopen met het coronavirus, wilden we het zekere voor het onzekere nemen en hebben we het over de zomer getild.’’