Reshma Roopram in het Mooiste Meisje van de Klas

De opnamen voor het AvroTros-programma van presentator Jaap Jongbloed zijn al gemaakt, bevestigt Reshma Roopram. In haar woonplaats Den Haag en in Barendrecht, waar ze sinds 2018 wethouder is.

Roopram (42) werd geboren in Den Haag, groeide op in een Surinaams-Hindoestaans gezin waarin het veel over politiek ging. Haar oom was vice-premier van Suriname.

Quote Ze noemden me kaas, omdat ik met andere kinderen omging Reshma Roopram over pesten op school

Miss Universe

Op school en op straat leerde ze ook een andere kant van het leven kennen, vertelt ze aan het PvdA-magazine Rood. Pesten ontaardde in bedreigingen en geweld. Ze moest daardoor van school. ,,Ik zat op een zwarte school in Den Haag. Ze noemden me daar kaas, omdat ik met andere kinderen omging’’, vertelde Roopram in 2017 in deze krant.

In 2001 werd de ‘rebelse Reshma’ gekozen tot Miss Universe Nederland. Daarna stortte ze zich op haar politieke loopbaan, na een tip van de toenmalige Haagse PvdA-wethouder Jetta Kleinsma. In 2009 werd de naar Barendrecht verhuisde Roopram lid van de gemeenteraad voor de PvdA. Sinds 2,5 jaar is ze wethouder, onder meer met de portefeuille jeugdzaken, waarmee ze strijdt tegen armoede. Roopram is blij met de half miljoen euro die de gemeenteraad pas in preventief jeugdbeleid heeft gestoken.

Reshma Roopram in haar geboorteplaats Den Haag met tv-maker Jaap Jongbloed.

Gelijke kansen

Roopram heeft gemerkt hoe de coronacrisis jongeren heeft geraakt. ,,De zorgen zijn groot. We horen signalen over zelfmoordneigingen, de jeugd ziet geen perspectief meer.’’

De wethouder, moeder van drie kinderen, stelt dat daaruit ook geleerd kan worden. ,,Kinderen laten ons zien hoe we er als samenleving aan toe zijn. We zien de verschillen en tegenstellingen groeien. Ieder kind moet een gelijke kans krijgen, we mogen kinderen nooit laten vallen’’, zegt ze in het partijblad.

