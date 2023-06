Restanten kasteelterrein verborgen in de Beverwaard: 'Mysterie ligt onder woningen’

Aanvals­plan tegen zwerfvuil is hard nodig: ‘Het is 30 graden en het ongedierte heeft hier lopend buffet’

De vuinismannen in Schiedam gaan voortaan op zondag aan de slag. Het is een van de maatregelen die de gemeente Schiedam neemt om de stad schoner te maken. Of dat gaat helpen is afwachten, maar het is hard nodig. ,,Ik vind het verschrikkelijk dat Schiedam zo’n vuilnisbelt aan het worden is.’’