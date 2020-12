Restaurant Abel brandde 1,5 jaar geleden af en heeft nu geen recht op tegemoetkoming van overheid

Een nieuw Abel 2.0 herrijst na verwoesten­de brand in Poortugaal

13 februari Een alles verzwelgende brand verwoestte vorig jaar restaurant Abel in Poortugaal. Maar eind dit jaar moet ‘Abel 2.0’ er van de uitbaters Remco en Sigrid Abel weer staan. De eerste bruiloft is zelfs al geboekt. ,,Zo’n ramp heeft me geleerd dat ons gezin heel sterk is. Mensen blijken ongekende veerkracht in zich te hebben.’’