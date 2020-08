Restaurant Lust: na corona en zandwagens nu afhaal en bezorging

Het zijn zware tijden voor het Rotterdamse restaurant Lust in het Lage Land. De tapaszaak voelt niet alleen de coronacrisis, de gemeente is voor de deur ook nog eens met rioolwerk begonnen. Toch geeft Lust niet op en is daarom nu ook een afhaal- en bezorgingsdienst begonnen.

Op het terras van restaurant Lust in het Lage Land zit een handjevol bezoekers. Normaal gesproken is het volle bak, zegt eigenaar Brian Oostrum. Hij weet wel waarom de gasten wegblijven. De omgeving van de tapaszaak in Prins Alexander is veranderd in een bouwterrein. De straat voor de horecagelegenheid ligt open voor werk aan het riool en is afgesloten. Een grote graafmachine blokkeert de doorgang voor auto’s. Oostrum, die samen met zijn zoon Melvin de zaak leidt, vreest het ergste.

Opknapbeurt

Lust ligt aan de Jan Bijloostraat, vlak bij winkelcentrum Lage Land waar de gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin en waterbedrijf Evides vorig jaar september met een grote opknapbeurt zijn begonnen. De herinrichting van het gebied – de Architectenbuurt genoemd – moet in de zomer van 2021 klaar zijn, belooft een informatiebord in de straat.

Quote Het zou twee weken duren, maar dit zou wel eens drie maanden kunnen worden Brian Oostrum, Lust

,,We zitten hier sinds 2007,’’ vertelt Brian Oostrum van Lust. Hij heeft 15 medewerkers in dienst. Vorig jaar hoorde hij voor het eerst over de werkzaamheden in de buurt. ,,Het zou twee weken duren’’, zegt de Rotterdamse horecaman die met zijn zoon ook nog een zaak in Schiebroek heeft. ,,Maar ik heb begrepen dat dit nog maar het voorwerk is. Het zou weleens drie maanden kunnen gaan duren.’’

Omlaag

Terwijl de coronacrisis er toch al zwaar inhakte bij vader en zoon Oostrum. ,,De omzet is al met een derde omlaag gegaan’’, zegt Brian. ,,Dat zou wel eens 70 procent kunnen worden. Klanten kunnen ons niet meer bereiken. Je kan hier haast niet komen of in de buurt parkeren. Het water staat ons aan de lippen. Als we niet uitkijken, kan dit wel eens de doodsteek worden.’’

Zo kreeg Lust ook te maken met gasten die hun afspraak afzegden. ,,Zaterdag hadden we nauwelijks mensen op het terras, en dan wordt er nog niet eens gewerkt’’, gaat Oostrum verder. ,,Vrijdag is altijd een drukke dag vanwege de weekmarkt, nu dus niet.‘’

Quote Vrijdag is altijd een drukke dag vanwege de weekmarkt, nu dus niet Brian Oostrum, Lust

Voor de klanten die Lust nog wel kunnen vinden, is het evenmin een pretje. Ook tijdens de lunch rijden zandwagens af en aan. ,,We hebben vanwege het stof de deur dicht moeten doen’’, vult zoon Melvin aan. ,,We vegen hier wel, maar’s middags ligt het dan weer vol.’’

Bezorgen

Vader en zoon Oostrum willen niet bij de pakken neerzitten. ,,We doen er nog steeds alles aan om het iedereen naar de zin te maken’’, stipt Melvin aan. ,,Dit heeft ons doen schakelen: we zijn begonnen met bezorgen en afhalen.‘’

Het is nu vooral zaak om te overleven, beklemtoont Brian. ,,We hopen dat we ook hulp van de gemeente krijgen met verwijsborden, zodat de mensen kunnen zien dat we open zijn en waar ze kunnen parkeren. Verder zullen we op onze sociale media laten weten dat we zeven dagen in de week open zijn en dat ook zeker willen blijven.’’

Najaar

De gemeente Rotterdam laat in een reactie weten dat het totale project in de Architectenbuurt en winkelcentrum Lage Land tot en met maart 2021 zal gaan duren. De focus op het karwei bij Lust voor de deur ligt vooral op dit najaar. ,,Het tweede deel van fase 8 in de Jan Bijloostraat - op het gedeelte waar Lust zit - wordt vooralsnog van half september tot en met half november uitgevoerd‘’, licht de gemeente toe. ,,Afhankelijk van onvoorziene omstandigheden of slecht weer is het mogelijk dat de planning moet worden aangepast.‘’