Restaurant serveert diner van kerstkliekjes: ‘Prachtige stukken vlees en vis’

Het is een bekend probleem in de horeca: wat te doen met de ingrediënten die zijn overgebleven van het kerstdiner? Restaurant Fuiks Eten en Drinken in Capelle gooit deze niet weg, maar serveert deze week een diner van kliekjes.

Marinus Bothof, eigenaar van het restaurant in het Vuykpark, wil met zijn ‘kliekjesdeal’ voedselverspilling tegengaan. ,,In ons kerstdiner gebruiken we van veel producten slechts een deel, omdat dit nu eenmaal zo uitkomt in het gerecht. De rest is kwalitatief minstens net zo goed, maar wordt vaak weggegooid. Dat is natuurlijk zonde.’’

Neem het Sallandse Heuvelrug damhert dat Fuiks deze kerst op het menu had staan: dankzij het kliekjesdiner kan het door de kok van kop tot staart worden gebruikt. Met kerst werd er hertenbiefstuk van gesneden, maar van het vlees dat over is, wordt bijvoorbeeld een gebraden hertenrugfilet met een lak van teriyaki bereid of gekonfijte hertenbout in hoisinsaus.

Rode poon

,,Van de overgebleven winterbloemkool uit Zeeland maken we een bloemkoolsteak, gemarineerd in tahini met een bloemkool-saffraancrème of een bloemkool en bitterbal van kaas’’, zegt Bothof. ,,Ook van de pieterman uit de Noordzee en rode poon maken we van kop tot staartvin de lekkerste gerechten, zodat er niks verspild wordt.’’

De actie is ook de leveranciers van het restaurant niet ontgaan. ,,Zij komen met prachtige stukken vlees en vis langs die eigenlijk bedoeld waren voor het kerstdiner. Onze koks kiezen de lekkerste stukken uit en maken er met andere ingrediënten een mooi gerecht omheen. Een uitdaging voor de keuken, een verrassing voor de gasten en ook nog eens duurzaam.’’

De ‘kliekjesdeal’ loopt tot en met vrijdag en is te reserveren voor zowel lunch als diner. Het driegangenmenu kost 28 euro.

