Restaurant Zalmhuis maand dicht voor grote metamorfose

Vanuit de stad is het maar tien minuten rijden, zegt Herman Hell, de nieuwe eigenaar van het Zalmhuis. De horecazaak in Capelle aan den IJssel, ingeklemd tussen een rij kantoren pal aan de Nieuwe Maas, gaat voor een maand dicht. In die periode wordt het gebouw binnen ingrijpend verbouwd. Vanaf begin februari moet het Zalmhuis weer een publiekstrekker voor Capelle worden.



,,Het is een legendarische plek en een legendarisch pand’’, zegt Hell, die ook de scepter zwaait in Rotterdamse horecazaken als Van Zanten, Sijf en NRC Café. ,,We willen dat mensen weer de stad uitrijden voor deze zaak. Hier kun je echt onthaasten.’’