Restauranttoren als highlight van attractiepark op Zuid

En dat zijn enorme hoeveelheden. Zo'n 125 ton staal, om maar wat te noemen, grote partijen polycarbonaat platen, polyester en geïsoleerde panelen voor de bekleding van het restaurant en de ontvangstruimtes. En veel hout, voor het binnenwerk, zoals vitrinekasten. ,,Er komen elf tafels te staan, met in totaal 66 zitplekken.''



Vervolgens gingen de techneuten van Van der Most aan de slag met hun slijptollen en lasapparatuur. Op het terrein verrees een proefopstelling van de tientallen meters hoge restauranttoren, feitelijk een soort bouwpakket. In zes compartimenten, met daarboven de machinekamer, inclusief vier hydraulische lieren. ,,Die trekken het restaurant omhoog. In zes minuten ben je boven. De vloer draait en een rondje om de toren duurt ongeveer een half uur.''



Zodra maandag de eerste lading arriveert op het voormalige terrein van de AVR-afvalverwerking in Charlois, start de opbouw. Op 1 oktober is de opening. Schlepers kan niet wachten: ,Je hebt vanuit het restaurant een schitterend uitzicht. Lekker eten, plezier maken, en daarna weer naar beneden voor het toetje. En het mooie van deze attractie is dat we 'm zó kunnen demonteren en dan in Rotterdam-Noord of Den Haag weer kunnen opbouwen.'' Er wordt gemikt op vier 'ritten' per dag: ontbijt, lunch, high tea en diner. ,,Tussendoor doen we ook losse tripjes. Kopje koffie erbij plus gebak.'' Over de veiligheid hoeft niemand in te zitten. Hij is berekend op windsnelheden van 210 kilometer per uur. Windkracht 10 is geen probleem.'' Ook belooft hij dat een bezoekje aan de smultoren voor elke Rotterdammer betaalbaar is.