RET-buschauffeurs zijn Mart Hoogkamer nét voor met Bassie en Adriaan-cover: 'Misschien wel zuiverder’

Adriaan is fan van Feyenoord en daarom mogen jullie De Spaanse Zon zingen..?

,,Ja, we hebben Adriaan, m’n jeugdheld en schrijver van het nummer De Spaanse Zon, gemaild of we die Bassie en Adriaan-hit mochten opnemen voor het goede doel. Hij reageerde hartstikke leuk. Hij kende ons van ons Kampioenslied van Feyenoord uit 2017, ‘Mijn Feyenoord’, op de wijs van Sweet Caroline. Hij kon niet weigeren, zei hij, omdat we allebei Aad heten en Feyenoorder zijn.’’

Voor de mensen die het niet weten: wie zijn de Zingende RET-buschauffeurs?

,,Wij zijn een groep van zeven buschauffeurs die twee dingen delen: een liefde voor Feyenoord en een liefde voor zingen. Ik ben de leadzanger en schrijf en bedenk de nummers.”

Dit nummer gaat niet over Feyenoord...

,,We stoppen niet met Feyenoord-nummers maken, maar dit lied vinden we leuk voor ons doel. De opbrengst gaat naar het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Ik denk dat het een lach op het gezicht van de kinderen brengt. Feyenoord is trouwens sponsor van het kinderziekenhuis.’’

Quote De versie van Mart is nog niet uit, maar ik denk dat die misschien wel wat zuiverder is

Toevallig covert ook de bekende volkszanger Mart Hoogkamer De Spaanse Zon...

,,Dat was best even schrikken. Onze versie kwam zaterdag uit en op zondag kondigde hij aan het nummer te coveren. Daardoor is onze release misschien wel een beetje overschaduwd, maar misschien lukt het om Mart Hoogkamer te benaderen en te vragen of hij mee wil doen met de inzameling voor het kinderziekenhuis.’’

Welke versie is de beste?

,,De versie van Mart is nog niet uit, maar ik denk dat die misschien wel wat zuiverder is. We blijven buschauffeurs en mogen af en toe wel een toontje lager zingen.”

Volledig scherm De Zingende RET-buschauffeurs met hun cheque voor het Sophia Kinderziekenhuis. © Aad van Hemert

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.