RET-reizigers gestrand tijdens rellen: ‘Vrouw met blindenstok stond gedesoriënteerd buiten station’

De metro’s bleven rijden, maar in- of uitstappen was niet meer mogelijk. Vervangend vervoer voor de gestrande reizigers was er niet. ,,De binnenstad was niet toegankelijk, ook niet voor vervangend vervoer”, legt een woordvoerder van de RET uit. De metrostations Rotterdam Centraal, Beurs, Blaak en Eendrachtsplein sloten als eerst. Later volgde alle stations tussen Wilhelminaplein en Rotterdam Centraal en tussen Oostplein en Eendrachtsplein.

Gestrande reizigers

Hans Naaktgeboren was bijna ook één van de gestrande reizigers. ,,Mijn vrouw, dochter en ik kwamen terug van de Doelen en moesten naar Dordrecht, maar vanaf Rotterdam Centraal reden geen treinen meer. Toen zijn we richting metrostation Blijdorp gelopen.”

Quote Hoe kan iemand zo aan haar lot worden overgela­ten? Hans Naaktgeboren

Onderweg naar het metrostation trof hij nabij het Statencafé een jonge mevrouw aan met een blindenstok. ,,Ze zag er gedesoriënteerd uit, dus ik vroeg of we konden helpen”, vertelt Naaktgeboren. ,,Ze moest de metro uit bij metrostation Blijdorp, maar haar eindbestemming was helemaal in Alexander.” Naaktgeboren kwam op het idee om bij het Statencafé om voor een taxi te vragen. ,,Het personeel was nog aanwezig. Uiteindelijk hebben zij een taxi gebeld en binnen 25 minuten was ze opgehaald.” Naaktgeboren en zijn gezin konden gelukkig naar huis met de auto van zijn zoon.

Vervelend

Hoewel het goed afgelopen is, was Naaktgeboren wel verbaasd over de situatie. ,,Hoe kan iemand zo aan haar lot worden overgelaten?” De woordvoerder van de RET laat weten de situatie ook erg vervelend te vinden, maar legt uit dat niet op elk station medewerkers aanwezig zijn om hulp te bieden in dit soort gevallen.

Toch zijn er wel een aantal reizigers weer op weg geholpen door de SOS-palen te gebruiken op de stations. ,,We hebben een paar taxi’s gebeld en sommige bussen die al onderweg waren naar de garage konden nog terugkeren om reizigers op te halen.” Rond middernacht mochten de metrostations Rotterdam Centraal en Blaak weer openen. Vanmorgen zijn de andere metrostations ook open gegaan.

