Reusachtige oehoe brengt vogelaars in extase in Lage Bergse Bos: ‘Dit is écht een next level uil’

Die kop met indringende ogen, klauwen zo groot als mensenhanden. Boswachter Jonathan Leeuwis durfde niet te dromen dít mee te maken, maar ineens stond hij oog in oog met een oehoe in ‘zijn’ Lage Bergse Bos. ,,Wat is dit kicken.’’

Wat bijzonder! Kwam je die oehoe zomaar tegen?

,,Nou, niet helemaal. Op de site waarneming.nl stond dat er een oehoe in het Lage Bergse Bos was gesignaleerd. Dat ging gelijk als een lopend vuurtje in allerlei appgroepen van vogelaars. Ik ging direct kijken, want het Lage Bergse Bos is mijn gebied, en toen zag ik hem. Nou, dat maakte wel indruk ja. Een oehoe is echt een gigantische vogel. Zijn vleugels hebben een spanwijdte van 1,80 meter. Het is de grootste uil van Europa.’’

Waarom is een oehoe in het Lage Bergse Bos zo speciaal?

,,Het is een heel eind uit zijn verspreidingsgebied. Je ziet oehoes eerder in meer bosrijke gebieden, zoals Limburg, Overijssel en Brabant. Overigens gaat het best goed met de oehoe. We hebben in ons land al 42 broedparen. Het zou zomaar kunnen dat deze oehoe op zoek was naar een nieuw vestigingsgebied en hier een kijkje kwam nemen.’’

Het gaat dus echt om een wilde vogel?

,,Dat denk ik wel. We houden wel een kleine slag om de arm. Het kan ook een ontsnapte vogel van een valkenier zijn. Ik heb geen leertjes of ringen om zijn poten gezien, maar ringen kunnen bij een oehoe ook verstopt onder de veertjes zitten.’’

Denk je dat de oehoe hier blijft?

,,Het zou mooi zijn, maar waarschijnlijk niet. Ik denk dat het Lage Bergse Bos uiteindelijk te druk voor hem is. Je hebt hier overal wandelpaden en veel mensen. Hij kan zich hier niet echt afzonderen.’’

En veel vogelaars die hem fotograferen.

,,Dat ook. Er stonden hier op een gegeven moment wel dertig of veertig mensen, maar daar trok hij zich niks van aan hoor. Hij zat op een soort eilandje in de boom en wist dat de mensen niet dichterbij konden komen, dus dat vond hij best. Het was echt even een attractie voor vogelaars én bezoekers van het bos. Veel voorbijgangers keken even door mijn telescoop en waren diep onder de indruk. Het is echt een next level uil.’’

