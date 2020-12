Richard Groenendijk over strenge lockdown: 'Na één nacht slapen ziet de wereld er alweer anders uit’

Video Jopie Parlevliet zag enorme succes ‘Tebbie nou op je muil’ niet aankomen: ‘Kippenvel op onze armen’

12 november Viral gaan met de single Tebbie nou op je muil?, dat is het laatste wat Richard Groenendijk had verwacht. Toch gaat het lied van het alter ego van de Rotterdamse cabaretier het afgelopen etmaal massaal het land door. ,,Het is hartverwarmend, we zaten met kippenvel op onze armen”, reageert een dolgelukkige Groenendijk.