Ridderkerkse straat ontruimd door vreemde bult in gevel en vallende stenen

updateDe hulpdiensten zijn massaal afgekomen op een melding van een vreemde bult in een gevel van twee woningen aan de Lorentzstraat in Ridderkerk. Ook bij andere huizen in dezelfde straat bleken er, hoewel in mindere mate, stenen uit te steken. Het vermoeden is dat de stenen zijn gaan werken doordat het de laatste dagen ineens snel een stuk warmer is geworden. De straat is ontruimd.

Volledig scherm De hulpdiensten waren ondanks de 112-storing rap aanwezig © MediaTV Bouw- en Woningtoezicht is ingeroepen om te onderzoeken hoe instabiel de panden op dit moment zijn. Zij inspecteren met behulp van een hoogwerker de situatie en maken foto's. Ook moeten zij beslissen of de bewoners van de rij huizen vanavond wel of niet thuis kunnen slapen.



De bewoners van de Lorentzstraat worden opgevangen in ‘t Ronde Sant aan het Hugo de Groothof. Naast bewoners, staat er veel publiek om de instabiele gevels te bekijken en te zien hoe het onderzoek verloopt.

Bewoner

Mirjam woont in het pand dat het meest lijkt aangetast. Met de buren hadden Mirjam en haar man eerder al plannen gemaakt om de voegen tussen de stenen te vernieuwen; ze hadden al langer het idee dat deze loslieten. Maar vanmiddag rond 17:00 uur vielen de stenen ineens uit de gevel, ter hoogte van de badkamer, en ontstond een grote bult in de muur.

Haar man had, al voordat de stenen uit de gevel vielen, het vermoeden dat de warmte de oorzaak was van de slechte voegen. ,,Maar dat kan niet waar zijn, dit huis is in 1992 gebouwd. De gevel van het huis staat niet in de volle zon, maar op het noorden. En we wonen in Nederland!’’ Toch is haar man begonnen met het koelen van de gevel.

112-storing

De hulpdiensten waren snel aanwezig op de Lorentzstraat, ondanks de 112-storing. ,,Het duurde echt niet lang voor ze er waren. Binnen vijftien minuten stond de hele straat vol met wagens.’’ Een buurtbewoonster belde vanwege de storing een oud-brandweerman die op zijn fiets naar de kazerne ging.

Mirjam en haar man zijn niet heel erg geschrokken van wat er nu aan de hand is met hun gevel. Hun dochtertje was dat wel; zij is nu even naar oma gebracht. Misschien dat Mirjam straks nog even iets voor haar dochter uit het huis mag halen.

Gebouwd in een bocht

Het bijzondere van de Lorentzstraat is dat de huizen in een soort bocht zijn gebouwd. Het is niet duidelijk of deze bijzondere bouwstijl iets te maken heeft met de uitpuilende stenen.