Ridderkerkse voetbalclub verbijsterd door oude zedenzaak

Ontsteltenis bij leden van de Ridderkerkse voetbalvereniging RVVH. Naar nu pas blijkt, heeft een alom gerespecteerde vrijwilliger er jarenlang een jeugdspeelster misbruikt. De ontucht speelde tussen 2006 en 2010, maar de verdachte en het slachtoffer zwegen er al die tijd over. Voorzitter Mario Papavoine is verbijsterd. ,,Ik schrik hiervan. Dit komt wel even binnen'', reageert hij. "Ik sta hier echt van te kijken.''

Nu is aan het licht gekomen dat de hoofdrolspeler, die destijds als jeugdtrainer functioneerde, komende week in Den Haag voor het gerechtshof moet verschijnen. De 61-jarige B. T. werd in september door de rechtbank gedeeltelijk schuldig bevonden en kreeg een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd. De Ridderkerker ging tegen het vonnis in beroep.

Het slachtoffer speelde destijds met enkele andere meiden in een jongensteam in de junioren die door T. werden getraind. De man genoot bij de club een hoog aanzien omdat hij nooit te beroerd was een helpende hand toe te steken als er een grensrechter of een jeugdtrainer nodig was. Ook ging hij mee op de voetbalkampen van de jeugd. Het meisje was 13 jaar toen T. zich voor het eerst aan haar vergreep en seks met haar had.

Thuissituatie

De rechtbank stelt dat de Ridderkerker misbruik heeft gemaakt van zijn overwicht op het meisje. Door haar instabiele thuissituatie was ze kwetsbaar en zocht ze juist naar genegenheid, houvast en een vaderfiguur. In haar verklaringen gaf ze aan dat ze bang was T. kwijt te raken als zij geen seks meer met hem wilde. Het duurde jaren voordat het slachtoffer aangifte deed en al die tijd trok ze niet bij de voetbalvereniging of een vertrouwenspersoon aan de bel.

'Schok'

Voormalig voorzitter Cees van 't Zelfde reageert met grote ontsteltenis. ,,Nooit hebben we hier ook maar één signaal over ontvangen'', zegt hij. ,,Dit is een schok. Ik had dit ook nooit achter die man gezocht. Ik zit hier echt met mijn oren te klapperen.''

Frans van Duin, de advocaat die T. bijstaat, geeft aan dat de zedenzaak uiteindelijk jaren na dato voor de rechter is gebracht omdat toen pas aangifte werd gedaan. "Mijn cliënt is toen loyaal naar het slachtoffer geweest en heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Het misbruik van voor haar zestiende staat buiten kijf, dat heeft hij bekend. Maar hoe de contacten na haar zestiende jaar tot stand kwamen, daarover verschillen de rechter en ik van mening.''

Naar het zich laat aanzien zijn destijds bij RVVH geen andere slachtoffers gemaakt door T. Door de rechtbank is vastgesteld dat op den duur sprake was van een 'wederzijdse liefdesrelatie waarbij van beide kanten initiatieven zijn ondernomen'. Wat het slachtoffer uiteindelijk heeft doen besluiten aangifte tegen de Ridderkerker te doen, is onduidelijk.

De voetbalcoach, die voor deze zedenzaak nooit eerder met justitie in aanraking was geweest, is volgens voorzitter Mario Papavoine al jaren niet meer actief bij de club. Het slachtoffer woont inmiddels elders in het land.