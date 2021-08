Rijkswaterstaat wil minder Brabants verkeer op de A16 en A29: ‘Blijf weg met je auto uit Rotterdam’

Op de rijkswegen richting Rotterdam rijden dagelijks duizenden werknemers die in West-Brabant wonen en in Rotterdam werken, en andersom. Vaak kan het ook anders. Het Havenbedrijf Rotterdam bijvoorbeeld geeft zijn Brabantse werknemers een ov-jaarkaart.

,,Ik schat dat er dertig tot veertig collega’s in Brabant wonen en de meeste komen met de trein”, zegt woordvoerder Tie Schellekens van het Havenbedrijf. Zelf woont hij in Breda en komt hij al jaren per spoor naar zijn werk. ,,Sinds corona doe ik zelfs dat niet meer. Ik parkeer nu mijn auto bij Moerdijk en fiets dan in anderhalf uur naar Rotterdam. Ik denk dat ik dat na corona blijf doen. Het is een prachtige tocht.”