Rijstroken A20 afgesloten vanwege water op wegdek door aanhoudende regenval

De aanhoudende regen zorgt zaterdag voor flinke plassen water op de A20 bij Rotterdam. Vanwege het risico op aquaplanning zijn in de rijrichting van Hoek van Holland twee rijbanen afgesloten bij de afrit Crooswijk. Verkeer moet over de ene rijstrook die nog open is, meldt Rijkswaterstaat.