‘Ringenduiker’ redt huwelijksfeest

Verkeers­dra­ma in Schiebroek volgens rechtbank geen opzet

5:31 Automobilist Pieter S. (54) heeft het verkeersdrama van 2015 in Rotterdam-Schiebroek niet opzettelijk veroorzaakt. Dat zegt de rechtbank. Wel had hij er gezien zijn ziekte rekening mee moeten houden dat hij tijdens het rijden kramp in zijn been zou kunnen krijgen waardoor hij de controle over het voertuig zou kunnen verliezen.