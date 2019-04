Riviercruiseschip botst op aangemeerd schip Oosterkade Rotterdam, 7 gewonden

Er waren twee schepen bij het ongeval betrokken: de Zwitserse MS Alina en de Zwitserse Viking Skadi. Bij de aanvaring is niemand in het water terechtgekomen. De brandweer is aanwezig om het ambulancepersoneel te ondersteunen bij het van boord halen van de gewonden. Zeven personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Elf andere passagiers zijn ter plekke nagekeken.

De reis van een van de schepen begon in Keulen. Het schip is vooral gevuld met toeristen uit Duitsland en Oostenrijk. Na een stop in Hoorn is het schip naar Rotterdam gevaren, de volgende bestemming zou Gent zijn. Of de schepen nog volgens schema verder zullen varen, is onbekend.