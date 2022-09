Rivium District krijgt een gezicht: een sfeervol havenfront met Rotterdamse skyline als decor

Scheepsbou­wer IHC in zwaar weer: zo'n 250 personeels­le­den ontslagen en werf in Krimpen tijdelijk dicht

Scheepsbouwer Royal IHC verkeert in zeer zwaar weer. Het bedrijf moet afscheid nemen van zo’n 250 man personeel en de gigantische werf in de Krimpense Stormpolder gaat voorlopig dicht. Alle activiteiten worden verplaatst naar de vestiging in Kinderdijk. Het personeel krijgt vanmiddag tekst en uitleg.

27 september