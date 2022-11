Rob de Wijk verkondigt geen blijde boodschap: ‘We hebben ons kwetsbaar en chantabel gemaakt’

Rockpodium kwam na drie vreselijke gebeurte­nis­sen in actie: meer aandacht voor me(n)tal health

Het Rotterdamse rock- en metalpodium Baroeg kreeg in korte tijd met drie zelfmoorden in de eigen achterban te maken. De impact was enorm. Sindsdien staat de mentale gezondheid er extra in de schijnwerpers. Baroeg lanceerde het project Me(n)tal Health, waar vrijwilligers en bezoekers met psychische problemen wegwijs worden gemaakt richting hulp.

23 november