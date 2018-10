Rob Geus gaat maaltijden bezorgen bij ouderen

Man uit Rotterdam-Zuid bedreigd en bestolen in eigen woning

15:08 Een 69-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag overvallen in zijn eigen woning aan de Pleinweg in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie heeft hij doodsangsten uitgestaan toen vier onbekenden zijn woning binnendrongen en hem bedreigden met een vuurwapen. De vier doorzochten zijn huis en gingen er met een telefoon en pc vandoor.