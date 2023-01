Robert Verbeek ideale schakel tussen CION en Deltasport: ‘Persoonlijk zou ik fusie heel mooi vinden’

Sparta denkt aan externe vervanger voor Mijnans en shopt bij Jong Utrecht

Sparta hoopt dat er snel duidelijkheid is over het vertrek van Sven Mijnans (20), die hard op weg is naar AZ. Zo hoopt de club nog de markt op te kunnen om een vervanger te halen, vermoedelijk op huurbasis. Verder versterkten de Rotterdammers zich maandag met Rick Meissen (20), een centrumverdediger van Jong FC Utrecht.

30 januari