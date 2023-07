Robin van Persie brengt ode aan oud-collega en Sarah van Soelen showt nieuwe nagels

indebuurt.nl Mamma Mia! Deze Ab­ba-dinnershow komt naar Rotterdam

‘Gimme, gimme, gimme a man after midnight!’ Zit je al luidkeels mee te blèren? Hou je vast, want Mamma Mia! The Party komt naar Rotterdam. In deze indrukwekkende Abba-show lijkt het nét alsof je in de film zit.